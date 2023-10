Sans Mbappé, le Real Madrid a trouvé le nouveau Benzema

Axel Cornic

Le feuilleton de l’été a une nouvelle fois relancé les spéculations autour d’une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. La star française n’a finalement pas quitté le Paris Saint-Germain, même si un départ libre en juin prochain semble toujours possible. Mais à Madrid, on semble déjà avoir trouvé une nouvelle idole…

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, c’est une très longue histoire. Même avant son explosion à l’AS Monaco, le Français semblait être destiné à porte le maillot madrilène et il en a d’ailleurs eu plusieurs fois l’occasion, avec par exemple le départ de Karim Benzema qui a laissé un grand vide en attaque. Pourtant, il est encore au PSG, qui aimerait bien profiter de lui le plus longtemps possible.

PSG : Dembélé déjà critiqué, voilà sa réaction https://t.co/kwimGKKY4O pic.twitter.com/r8fkbngX60 — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Bellingham, la nouvelle star du Real Madrid

Sans Mbappé, le Real Madrid cartonne en Ligue des Champions avec notamment un Jude Bellingham qui impressionne même les plus grands. « Bellingham est fort physiquement, bon avec ses pieds, a une grande personnalité et marque également des buts. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais il est fort dans toutes les zones du terrain, avec ou sans ballon » a expliqué ce mardi Alessandro Del Piero, au micro de Sky Sport Italia .

« Il n’est pas le remplaçant de Benzema, mais à ce jour, il remplace Benzema »