Le Real Madrid remplace Benzema, c’est une surprise !

Pierrick Levallet

En fin de contrat l'été dernier, Karim Benzema n'a pas souhaité poursuivre l'aventure au Real Madrid. L'attaquant de 35 ans a quitté le club madrilène pour signer à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Et pour le remplacer, les Merengue ont fait un choix surprenant en misant sur Jude Bellingham. Rudi Garcia a d'ailleurs salué cette idée de la Casa Blanca.

Cet été, le Real Madrid a enregistré un départ majeur avec celui de Karim Benzema. En fin de contrat, le Ballon d’Or 2022 n’a pas souhaité poursuivre l’aventure et s’est envolé à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Pour le remplacer, la direction madrilène a fait un choix surprenant puisqu’elle n’a pas misé sur un nouvel attaquant.

Transferts : Il rejoint Benzema et vit un calvaire ! https://t.co/XaJqeheHZ7 pic.twitter.com/NohxLxqPwq — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Benzema remplacé par... Bellingham ?

Si Joselu est arrivé cet été, c’est en réalité Jude Bellingham qui sert de successeur à Karim Benzema pour le moment. L’international anglais réalise un très bon début de saison au Real Madrid, où il a déjà inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 8 rencontres. Placé plus haut sur le terrain par Carlo Ancelotti, le joueur de 20 ans rayonne. Et Rudi Garcia a tenu à saluer ce pari des Merengue.

«C'est une équipe complète, forte physiquement»