Le PSG rate le transfert d'un «joueur fantastique», Luis Enrique doit halluciner

Recruté pour un peu plus de 100M€ cet été par le Real Madrid, Jude Bellingham réalise un début de saison très impressionnant, et s'impose comme le patron de la Casa Blanca. Des prestations qui doivent laisser des regrets au PSG qui visait également le transfert de l'international anglais. Nasser Al-Khelaïfi avait même confié être fan du joueur.

« C'est un joueur fantastique, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C'est un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui ». Ces mots sont ceux de Nasser Al-Khelaïfi durant la dernière Coupe du monde. Pour Sky Sports , le président du PSG ne tarissait pas d'éloges pour Jude Bellingham.

Al-Khelaïfi rêvait de Bellingham...

Mais ce n'est pas tout puisque Nasser Al-Khelaïfi reconnaissait même un intérêt pour son transfert : « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord ». Mais c'est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise, avec un transfert avoisinant les 100M€.

... qui flambe au Real Madrid

Et compte tenu des prestations de Jude Bellingham depuis le début de saison, le PSG devrait s'en mordre les doigts. L'international anglais est d'ores et déjà un joueur majeur pour le Real Madrid comme en témoignent ses 7 buts et 2 passes décisives en 8 rencontres. En voyant ces statistiques, Luis Enrique doit probablement se dire que Jude Bellingham n'aurait pas fait tâche dans son équipe.