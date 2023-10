Mercato : Le PSG a déjà une ouverture pour l'été prochain !

Arnaud De Kanel

Le PSG a enchainé les recrues lors du dernier mercato estival. Mais s'il y a bien un secteur ou l'effectif manque de profondeur, c'est au milieu de terrain. Seuls Manuel Ugarte et Cher Ndour sont arrivés tandis que Marco Verratti, Leandro Paredes, Renato Sanches et Georginio Wijnaldum sont partis. Mais un vice champion du monde est prêt à signer l'été prochain !

Le Qatar avait mis un très beau chéquier à disposition de Luis Campos cet été. Le conseiller sportif du PSG en a profité pour renforcer l'effectif de Luis Enrique à toutes les lignes, mais un peu moins au milieu de terrain. Grande satisfaction du début de saison, Manuel Ugarte est la recrue principale dans ce secteur qui risque bien de faire défaut tôt ou tard dans la saison.

PSG : Sans Messi et Neymar, Mbappé est perdu https://t.co/bSqr65HFxp pic.twitter.com/Sk4hKPhsj1 — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Un milieu de terrain assez fourni ?

Luis Enrique a décidé de ne plus compter sur Marco Verratti. L'Italien a donc signé au Qatar et il laisse le PSG avec Manuel Ugarte, Vitinha et Warren Zaïre-Emery dans le onze titulaire. Sur le banc, on retrouve Danilo Pereira, qui dépanne surtout en défense, Cher Ndour, ainsi que les très décevants Fabian Ruiz et Carlos Soler. Ce secteur de jeu risque donc de montrer ses limites si l'un des trois titulaires venait à se blesser. Mais pour l'été prochain, la solution est déjà trouvée.

Fofana ouvre la porte