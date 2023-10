Le PSG enflamme le mercato, il dénonce un problème

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a emballé le mercato estival avec de nombreuses recrues à son actif. Pour autant, le club parisien semble toujours garder quelques lacunes au sein de son effectif, et réalise le pire début de saison de son histoire récente sur le plan comptable. Ancien joueur du club de la capitale (1997-2007), Edouard Cissé dénonce un déséquilibre à Paris.

Une fois de plus, le PSG a buté sur une équipe censée être à sa portée. Après le brillant succès acquis dimanche dernier aux dépens de l’OM (4-0), le club parisien n’a pas réussi à faire mieux que le match nul ce samedi sur la pelouse de Clermont (0-0).

Mercato : Une star envoyée au PSG, elle sort du silence ! https://t.co/uT6sBOzCn6 pic.twitter.com/N7ZrDxmzp2 — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Luis Enrique a fait tourner face à Clermont

Une rencontre marquée par la rotation effectuée par l’entraîneur du PSG Luis Enrique en amont du choc face à Newcastle en Ligue des Champions mercredi prochain. Ainsi, certains titulaires comme Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery, ou encore Lucas Hernandez étaient laissés au repos par le technicien espagnol.

« L’effectif parisien n’est pas si équilibré »