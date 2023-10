Le PSG attend un transfert, Luis Enrique tente un coup incroyable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de faire face à l'absence de Nuno Mendes pour une durée de quatre mois, le PSG pourrait bien envisager de recruter un nouveau latéral gauche. En attendant, Luis Enrique doit toutefois trouver une solution afin de faire souffler le titulaire du poste à savoir Lucas Hernandez. Et comme à son habitude, le technicien espagnol se distingue par son intelligence tactique en utilisant un schéma rarissime.

Par le biais d'un communiqué, le PSG confirmait la longue absence à venir de Nuno Mendes : « Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du PSG a pris la décision d'effectuer une intervention chirurgicale vendredi en Finlande. Sa période d'indisponibilité est estimée à quatre mois ». Par conséquent, le poste de latéral gauche se retrouve démuni.

Le PSG prépare le transfert d'un latéral gauche ?

En effet, alors que le PSG ne semble pas réellement compter sur Layvin Kurzawa, Lucas Hernandez est la seule option viable pour Luis Enrique. Une situation qui oblige le club de la capitale à se renseigner sur le mercato. L'EQUIPE révélait ces derniers jours que le PSG scruterait effectivement le marché en quête d'un latéral gauche.

En attendant, Luis Enrique innove

En attendant, Luis Enrique doit trouver une solution. Et cela ressemble même à une innovation. Contre Clermont, c'est Danilo Pereira qui remplaçait numériquement Lucas Hernandez, qui a besoin de souffler alors qu'il revient d'une rupture des ligaments croisés. C'est toutefois Marquinhos qui était à la place du champion du monde dans un schéma tactique inédit en 3-3-4. Pereira, Skriniar et Marquinhos formait ainsi le trio d'axiaux tandis qu'Achraf Hakimi se retrouvait dans le milieu à trois en compagnie de Vitinha et Fabian Ruiz. La position hybride du Marocain n'est pas inédite, mais avec Marquinhos axial gauche plutôt que Lucas Hernandez, Bradley Barcola avait tout le couloir pour lui, aussi bien pour attaquer que pour défendre. Le retour d'Hernandez contre Newcastle dans le onze de départ devrait probablement rééquilibrer l'équipe qui repasserait dans un schéma plus classique.