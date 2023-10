OM : Gattuso tacle Marcelino en direct

Hugo Chirossel

Après son match nul sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam lors de la première journée, l’OM a été tenu en échec par Brighton à domicile ce jeudi, pour son deuxième match de Ligue Europa. S’ils ont réalisé une très bonne première période, les Olympiens ont craqué après la pause. En conférence de presse après la rencontre, Gennaro Gattuso a envoyé une petite pique à son prédécesseur, Marcelino.

Pour son premier match à l’Orange Vélodrome depuis sa prise de fonction, l’OM n’aura pas réussi à offrir une victoire à Gennaro Gattuso. Alors qu’ils menaient 2-0 à la pause face à Brighton, pour leur deuxième match de Ligue Europa, les Olympiens se font faits rejoindre en deuxième période (2-2).

«J'ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c'était un jeu complètement différent»

« Il faut qu'on réussisse à courir 90 minutes. Avant les changements, on courait et on pressait différemment », a expliqué Gennaro Gattuso en conférence de presse après la rencontre, dans des propos relayés par Football Club Marseille . L’entraîneur de l’OM a également envoyé une pique à son prédécesseur, Marcelino, remettant en doute sa préparation estivale : « J'ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes . »

«Je ne veux vraiment pas de polémique ou manquer de respect à Marcelino»