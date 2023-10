Un joueur en sang, l'OM crie au scandale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir arraché le nul sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam pour lancer sa campagne de Ligue Europa, l'OM recevait Brighton, pour la première de Gennaro Gattuso sur la scène européenne en tant qu'entraîneur du club phocéen. Mais après une entame parfaite, l'OM menait 2 à 0 à la mi-temps, les Anglais sont revenus au score et ont égalisé (2-2). Mais une action fait clairement débat.

Battu sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3) dimanche pour sa grande première sur le banc de l'OM, Gennaro Gattuso disputait cette fois-ci sa première rencontre européenne à Marseille. C'était au Vélodrome, que le technicien italien découvrait à cette occasion, face à Brighton. Et tout avait bien débuté pour le club phocéen qui menait 2 à 0 à la pause après l'une des premières périodes les plus abouties de la saison. Cependant, les maux marseillais n'ont pas totalement disparu et les Anglais ont finalement égalisé pour arracher un nul (2-2). Non sans qu'une polémique éclate.

La réaction de Veretout dans le couloir du vestiaire après la faute sur Amine Harit : " Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien !" #OMBHAFC | RMC📸 (@karimattab1) pic.twitter.com/7zogiAhvgf — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 5, 2023

Harit finit le match avec une cheville en sang

En effet, peu avant l'égalisation de Brighton, Tariq Lamptey a taclé sévèrement Amine Harit. Une faute qui aurait pu valoir un rouge au défenseur anglais qui s'en est tiré finalement sans avertissement. La VAR n'a pas non plus jugé bon de revenir sur cette situation. Ironie du sort, c'est ce même Tariq Lamptey qui a obtenu le penalty le penalty qui a permis aux Seagulls d'égaliser seulement quelques minutes plus tard. Et après le match, un cliché de la cheville d'Amine Harit en sang a accentué la polémique et la frustration des Marseillais.

Veretout dégoupille !