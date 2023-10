OM : Il propose déjà une révolution à Gattuso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM connaît un début de saison poussif, Gennaro Gattuso a été appelé à la rescousse après la démission de Marcelino. Mais le premier match de l'Italien sur le banc marseillais, perdu sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3) n'a pas vraiment rassuré Daniel Riolo qui demande un énorme changement tactique, notamment en reléguant Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc.

Le début de saison de l'OM est loin de répondre aux attentes. Il faut dire que les derniers jours ont été agités avec notamment la démission de Marcelino et la nomination de Gennaro Gattuso. Mais le premier match du technicien italien n'a pas vraiment rassuré avec la défaite contre l'AS Monaco (2-3). A tel point que Daniel Riolo réclame de grands changements pour inverser la tendance.

Mercato : Ces 3 stars qui peuvent régler le problème de l'OM https://t.co/2eKn52AAry pic.twitter.com/B8OVzC0C44 — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

«C’est un gros chantier !»

« C’est un gros chantier ! Je vais soumettre une compo à Gattuso, car déjà je ne pense pas que la défense à 4 corresponde à cette équipe. Je mettrai les deux qui étaient dans l’axe (Mbemba et Gigot) avec Balerdi en plus, Clauss et Lodi dans les couloirs. Rongier et Veretout au milieu, à voir si Kondogbia est en état de prendre la place d’un des deux. Ensuite un mec derrière deux attaquants dont Vitinha à qui il faut faire confiance. Aubameyang soit être remis en question avec derrière eux Harit ou Ounahi », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«Aubameyang soit être remis en question»