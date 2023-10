Transfert record au RC Lens, un président de la République valide

Benjamin Labrousse

Cet été, le RC Lens a dû faire face au départ de Loïs Openda, meilleur buteur du club la saison dernière. Afin de remplacer le Belge parti à Leipzig, les Sang et Or ont décidé de remplacer ce dernier par Elye Wahi. Recruté 35M€ en provenance de Montpellier, le jeune attaquant a été auteur d’une bonne prestation face à Arsenal (2-1) ce mardi. Une performance qu’a tenu à saluer un certain François Hollande.

Le RC Lens revit. Après un début de saison très poussif, les hommes de Franck Haise ont su relever la tête en enchaînant deux succès consécutifs en Ligue 1, face à Toulouse (2-1) et Strasbourg (0-1). Mais ce mardi, les Sang et Or ont véritablement confirmé leur retour aux affaires avec un exploit face à Arsenal en Ligue des Champions.

Ligue des champions : Incroyable, le RC Lens fait mieux que l'OM et le PSG https://t.co/HXn8rVjyLl pic.twitter.com/xRiPCURCJ2 — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Elye Wahi sonne la révolte face à Arsenal

Une première victoire (2-1) de rang pour des Lensois revigorés, mais un soulagement également pour Elye Wahi. Recrue la plus chère de l’histoire du club nordiste, le joueur âgé de 20 ans s’est distingué face aux Gunners avec une passe décisive pour Adrien Thomasson, avant d’offrir l’avantage aux siens en deuxième période d’une magnifique reprise.

« Il a régalé »