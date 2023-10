Transfert de dernière minute, le RC Lens lâche ses vérités

Thibault Morlain

Comme annoncé ces derniers jours, Noah Diliberto s'est engagé avec le RC Lens. Libre de tout contrat depuis son départ de Valenciennes à la fin de la saison dernière, le milieu de terrain a signé ce mercredi soir un contrat d'un an avec les Sang et Or. Cela pourrait donc être un atout en plus pour Franck Haise au cours de la saison et du côté de Lens, on croit beaucoup en Diliberto.

Bien que le marché des transferts soit fermé actuellement, le RC Lens a tout de même annoncé ce mercredi soir l'arrivée d'un nouveau joueur. En effet, à 22 ans, Noah Diliberto s'est engagé avec les Sang et Or. Un transfert possible étant donné que le milieu de terrain était libre de tout contrat. Le voilà désormais donc au RC Lens, où son talent fait déjà parler...

« Noah est un milieu avec beaucoup de potentiel »

Suite à la signature du contrat de Noah Diliberto, Erik Sikora a pris la parole pour les médias du RC Lens. Responsable de la post-formation, il a alors confié à propos du nouveau joueur des Sang et Or : « Noah est un milieu avec beaucoup de potentiel et il a déjà pu montrer une partie de ses aptitudes sur les terrains de Ligue 2, qu’il a foulés ces quatre dernières saisons. Son abattage et sa bonne qualité de passe seront des atouts supplémentaires au quotidien. Cet enfant de la région saura, à n’en pas douter, s’imprégner des valeurs du club, au sein duquel il est déjà bien intégré ».

