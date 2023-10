Neymar, Benzema : La punchline d’Ibrahimovic sur l’Arabie saoudite

Thomas Bourseau

L’exode du football européen a déjà commencé pour certaines stars qui rejoignent l’Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar ou encore Sadio Mané ont tous fait ce choix là, pour éventuellement y finir leurs carrières. Aux yeux de Zlatan Ibrahimovic, le mieux serait clairement de tirer sa révérence sur le Vieux Continent, au plus haut niveau.

Zlatan Ibrahimovic a mis un terme à sa carrière cet été après 24 années passées au haut niveau. Hormis une aventure de deux saisons au Los Angeles Galaxy, le Suédois n’a connu que l’élite du football européen et a terminé sa carrière au Milan AC après avoir évolué à Manchester United, au PSG, au FC Barcelone, à l’Inter, à la Juventus ainsi qu’à l’Ajax Amsterdam. Une carrière bien remplie pour le géant suédois, qui n’a jamais cédé aux sirènes lucratives en Chine ou en Arabie saoudite.

Les stars quittent l’Europe pour la Saudi Pro League

A l’intersaison, avec le développement de la Saudi Pro League, Neymar et Karim Benzema ont notamment signé en faveur d’Al-Hilal et d’Al-Ittihad, eux qui ont connu le très haut niveau en Europe. Pour Zlatan Ibrahimovic, les joueurs qui évoluent dans le gratin européen devraient y rester ou du moins, ne pas accepter de jouer un cran en-dessous pour y finir leurs carrières.

«Tu ne peux pas descendre à un niveau inférieur et finir ta carrière différemment»