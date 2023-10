Vers une grande surprise pour le crack du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le PSG ait multiplié les recrues cet été, c'est bien un jeune du centre de formation qui crève l'écran depuis le début de saison, à savoir Warren Zaïre-Emery. Installé dans la peau d'un titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG par Luis Enrique, le joueur de 17 ans impressionne, au point d'avoir convaincu Thierry Henry de le convoquer en équipe de France Espoirs. De là envisager une présence à l'Euro avec les Bleus ?

Lors de la déroute sur la pelouse de Newcastle (1-4), un joueur a surnagé côté parisiens, il s'agit de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 17 ans confirme son excellent début de saison. En effet, depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique a fait de son jeune joueur un élément clé, et il ne cesse de répondre présent, confirmant l'excellente impression laissée par ses débuts la saison dernière. Et Thierry Henry continue d'halluciner face aux performances de Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery fait halluciner Henry

« C’est vraiment aberrant de voir ce qu’il peut faire à l’heure actuelle. On peut parler de sa force, de son physique, mais sa vision… Comprendre le jeu, comment il se positionne, l’envie… (…) Avec le brassard de capitaine, je voulais savoir ce qu’il avait dans le ventre. Il m’a montré sur deux matchs que c’est un joueur exceptionnel », a confié le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs en conférence de presse. Sans surprise, Thierry Henry a de nouveau convoqué Warren Zaïre-Emery dont il a fait son capitaine. La prochaine étape est donc l'équipe de France A. Et cela pourrait arriver plus vite que prévu.

Deschamps lui ouvre la porte des Bleus