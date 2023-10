Le message étonnant du PSG après la déroute

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG a vécu une sale soirée en Ligue des Champions. En effet, les hommes de Luis Enrique ont subi une correction de la part de Newcastle au St James Park. Malgré tout, Warren Zaïre-Emery a estimé que le PSG n'avait pas raté son match face aux Magpies.

Après avoir battu le Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0) lors de son premier match de la saison en Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de Newcastle ce mercredi soir. Toutefois, la rencontre ne s'est pas du tout passée comme prévu.

PSG : Mbappé peut faire une victime colossale... au Real Madrid ! https://t.co/UbEvUv3O2u pic.twitter.com/UZV3TxJpIG — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Newcastle a corrigé le PSG

En effet, le PSG a subi une lourde défaite face à Newcastle en phase de groupes de la Ligue des Champions (4-1). Malgré tout, le club de la capitale n'a pas raté son match face aux Magpies d'après Warren Zaïre-Emery.

«Ce n’est pas un match raté»