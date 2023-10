Mbappé, Dembélé… Luis Enrique monte au créneau après le naufrage du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a pris l’eau contre Newcastle (1-4) ce mercredi, en étant surpassé à tous les niveaux par les Magpies pour leur deuxième match de Ligue des champions. De son côté, Luis Enrique a assumé sa responsabilité et défendu ses joueurs, estimant que l’attitude était « optimale » tout en évoquant un score « excessif ».

C’est un naufrage historique qu’a connu le PSG ce mercredi à Newcastle (1-4). Les hommes de Luis Enrique ont failli pour leur deuxième rendez-vous de Ligue des champions, avec la plus large défaite de l’ère QSI après la fameuse remontada de 2017 face au FC Barcelone (1-6). Luis Enrique est pointé du doigt pour sa décision d’aligner un 4-2-4 au coup d’envoi et de s’obstiner malgré l’échec apparent de ce plan. Les joueurs n’échappent pas non plus aux critiques avec une faillite également individuelle, Marquinhos, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Kylian Mbappé passant à côté de leur match.

Le PSG vit un enfer, Luis Enrique est coupable https://t.co/NcNvGSu1Bw pic.twitter.com/aGmKG7SHOQ — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« L'attitude était optimale »

En conférence de presse, Luis Enrique a néanmoins tenu à défendre ses joueurs. « Il n'y avait aucun problème avec l'attitude de mes joueurs. Peut-être que vous avez vu un autre match. L'attitude était optimale , a répondu l’entraîneur du PSG. Le résultat est juste, mais le score excessif. Je suis content avec ce que les joueurs ont fait à part dans les trente derniers mètres. Ils ont fait ce que j'attendais d'eux. »

« Je suis le premier responsable du résultat »