Fiasco pour le PSG, ce joueur explique tout

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a vécu une terrible soirée de Ligue des Champions au St James' Park. En effet, le club de la capitale s'est incliné 4-1 face à Newcastle lors de son deuxième match de poules. A l'issue de la partie, Lucas Hernandez a expliqué comment le PSG avait sombré face aux Magpies.

Après sa victoire convaincante au Parc des Princes face au Borussia Dortmund (2-0), le PSG avait rendez-vous avec Newcastle au St James Park ce mercredi soir. Et malheureusement pour le club de la capitale, les Magpies sont parvenus à s'imposer largement lors de ce duel.

Le PSG a sombré contre Newcastle

Ayant battu le PSG dans tous les compartiments du jeu, Newcastle a remporté la rencontre 4-1 sur sa pelouse. Interrogé par Canal + après le coup de sifflet final, Lucas Hernandez a expliqué la défaite de son équipe.

«Si on ne met pas le rythme, l’impact sur le terrain, à l’extérieur...»