Deschamps ouvre la porte à un joueur du PSG

Hugo Chirossel

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Présent en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus s’est notamment exprimé sur Warren Zaïre-Emery, très performant avec le PSG depuis le début de la saison. Il a avoué que l’international espoir pourrait bientôt être sélectionné avec les A.

Didier Deschamps avait réservé une petite surprise dans la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Un an après, le sélectionneur des Bleus a décidé de rappeler Jonathan Clauss. Un choix qu’il a expliqué ce jeudi en conférence de presse. Didier Deschamps s’est également exprimé sur un autre joueur qui pourrait prétendre à intégrer l’équipe de France : Warren Zaïre-Emery.

Crise à l’OM, Deschamps fait une annonce https://t.co/oaN8hRlE4r pic.twitter.com/Ce1gMGYaVq — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

«C'est potentiellement très intéressant»

Didier Deschamps a confirmé qu’il était attentif aux performances du milieu de terrain du PSG, âgé de seulement 17 ans et sélectionné avec l’équipe de France Espoirs par Thierry Henry. « Le prendre à Thierry Henry ? Je ne le prends pas à Thierry (sourire). Warren, ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. Bien sûr, j'échange avec Thierry Henry par rapport à ce qu'il a fait avec les Espoirs. C'est potentiellement très intéressant », a déclaré Didier Deschamps, dans des propos relayés par RMC Sport .

«C'est un candidat sérieux»