Le PSG se débarrasse de Verratti, déjà des regrets

Cet été, le PSG a décidé de tourner une page en cédant plusieurs de ses stars, à l’instar de Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti. Si Jérome Rothen valide cette décision du club de la capitale, l’ancien joueur regrette néanmoins les derniers mois de l’international italien, estimant que ce dernier pourrait avoir son mot à dire dans l’entrejeu de Luis Enrique.

Le PSG ne s’attendait surement pas à une telle claque en se déplaçant à Newcastle. Pourtant, les Magpies ont donné une leçon aux hommes de Luis Enrique (1-4). Les critiques sont nombreuses après la prestation ratée des Parisiens, et certains observateurs ne manquent pas de rappeler la décision du club de se débarrasser de ses stars durant le mercato. Jérome Rothen campe pour sa part sur ses positions, en affichant néanmoins un léger regret pour Marco Verratti.

« Si je pouvais émettre un petit regret, ce serait Verratti »

« Dans l’aspect technique, si je pouvais émettre un petit regret, ce serait Verratti. On a tous vu que l’effectif du PSG est comme il est, et qu’il peut y avoir des manques dans la technique et la créativité dans le milieu de terrain. Encore plus quand tu joues avec quatre attaquants et juste deux milieux de terrain , confie l’ancien joueur du PSG dans son émission sur RMC. Zaïre-Emery et Ugarte, ce sont des gamins, ils doivent être entourés. Et tu te dis que Verratti aurait pu… »

« Sur les deux dernières années il y a eu trop d’erreurs »