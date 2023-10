Transfert historique au RC Lens, une révélation à 80M€ tombe

Pierrick Levallet

Cet été, le RC Lens a enregistré la plus grosse vente de son histoire avec le transfert de Loïs Openda. Le RB Leipzig a lâché aux alentours de 38M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 23 ans. Le club allemand a d'ailleurs prévu son coup pour l'été prochain avec l'international belge en fixant une grosse clause libératoire.

Deuxième de Ligue 1 la saison passée, le RC Lens a enregistré deux départs majeurs cet été. Les Sang et Or ont d’abord perdu Seko Fofana, transféré à Al-Nassr contre un chèque de 25M€. Mais ils ont également vu Loïs Openda faire ses valises. Après une excellente saison (21 buts et 4 passes décisives en 42 matchs), le Belge est devenu la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens.

Openda brille déjà au RB Leipzig

Le RB Leipzig a en effet lâché aux alentours de 38M€ pour s’attacher les services de Loïs Openda cet été. Et le joueur des Diables Rouges brille depuis son arrivée en Bundesliga. Déjà titulaire, l’ex-attaquant du RC Lens a trouvé le chemin des filets à 4 reprises pour 2 passes décisives en 9 matchs toutes compétitions confondues.

Une clause libératoire fixée à 80M€ ?