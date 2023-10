Le RC Lens boucle un transfert inattendu

Thibault Morlain

Bien que le marché des transferts soit fermé, il est encore possible pour les clubs de se renforcer et d'accueillir de nouveaux joueurs. Il faut pour cela que ces recrues arrivent libres. Au RC Lens, on aurait ainsi profiter d'une opportunité sur le marché pour boucler l'arrivée d'un nouveau joueur : Noah Diliberto.

Cet été, ça a beaucoup bougé au RC Lens, que ce soit dans le sens des départs, mais surtout des arrivées. Avec la Ligue des Champions à jouer, le groupe de Franck Haise a été étoffé. L'entraîneur des Sang et Or a ainsi différentes options à tous les postes et voilà que le RC Lens devrait encore se montrer actif sur le marché...

Il l’avoue, il était proche de quitter le RC Lens https://t.co/xezTqCRpXk pic.twitter.com/SXBdNuM5HW — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Diliberto arrive à Lens ?

C'est La Voix du Nord qui sort cette information ce mardi. A 22 ans, Noah Diliberto s'est retrouvé sans club depuis son départ de Valenciennes en juin dernier. N'ayant rien trouvé durant le mercato, le milieu de 22 ans pourrait rejoindre le RC Lens et parapher un contrat jusqu'à la fin de la saison.

Un renfort... pour la réserve ?

Avec Noah Diliberto, cela ferait donc une solution supplémentaire pour Franck Haise au milieu de terrain. Mais voilà que le joueur de 22 ans ne viendrait pas renforcer l'équipe première dans un premier temps. En effet, le quotidien régional précise que Diliberto pourrait d'abord évoluer avec la réserve, en National 3.