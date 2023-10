Le vestiaire de l’OM se lâche sur Gattuso

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gennaro Gattuso peut hurler de joie. Son équipe a vaincu Le Havre à domicile ce dimanche (3-0). Après la rencontre, le technicien italien a réuni ses joueurs sur la pelouse pour les féliciter. En zone mixte, Ismaïla Sarr est revenu sur le discours de son coach et a tenu à saluer son travail depuis son arrivée.

Arrivé à l'OM pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso avait annoncé que le chemin était long. Mais les progrès sont observés sur le terrain. La formation marseillaise s'est montrée convaincante ce dimanche et est parvenue à vaincre Le Havre. Après le coup de sifflet final, Gattuso a réuni ses joueurs sur la pelouse pour les féliciter.

OM : Gattuso a pris une décision pour ce retour attendu https://t.co/Aef9hHr9fd pic.twitter.com/QMamT3voBy — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

« C'est un bon coach »

« Il est venu nous féliciter et nous dire que l'on méritait de prendre ces trois points. Ça a fait du bien aux joueurs. C'est un bon coach, il nous donne envie de jouer. Mais à l'entraînement, il veut que l'on donne tout pour que cela paye en match. Et aujourd'hui ça a payé » a lâché Ismaïla Sarr, buteur ce dimanche, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Il donne tout, il est passionné »