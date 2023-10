Transfert historique au RC Lens, Deschamps sort du silence

Pierrick Levallet

Recruté pour 30M€ cet été, Elye Wahi est entré dans l'histoire du RC Lens comme le plus gros transfert de l'histoire des Sang et Or. L'attaquant de 20 ans a répondu présent contre Arsenal ce mardi, offrant la victoire aux siens en Ligue des champions (2-1. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à Didier Deschamps.

Cet été, le RC Lens a bouclé deux transferts historiques. Les Sang et Or ont réalisé la plus grosse vente de leur histoire avec le départ de Lois Openda au RB Leipzig pour environ 38M€. Et pour le remplacer, le club lensois n’a pas lésiné sur les moyens en lâchant 30M€ pour Elye Wahi. L’attaquant de 20 ans est devenu l’achat le plus cher du l’histoire du RC Lens.

Une star de Deschamps fait le buzz, il n’en revient pas https://t.co/bynL0Y2Ypn pic.twitter.com/s2NSmARq3g — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Wahi offre la victoire au RC Lens contre Arsenal

Et ce mardi, l’international Espoirs français s’est fait remarquer. En proie à quelques difficultés depuis le début de saison (2 buts et 2 passes décisives en 8 matchs), Elye Wahi a offert la victoire au RC Lens contre Arsenal en Ligue des champions (2-1). Cela n’a d’ailleurs pas échappé à Didier Deschamps.

«Cela laisse augurer pour lui des jours encore meilleurs»