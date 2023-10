Le PSG a lancé une révolution à cause du mercato

Amadou Diawara

Après avoir mis en place un 4-3-3, Luis Enrique a décidé de faire jouer ses joueurs en 4-2-4 depuis quelques matchs. D'après la presse française, le coach du PSG aurait fait ce choix parce qu'il dispose d'un très grand nombre d'attaquants, mais de peu de milieux de terrain de classe mondiale.

Lors de son arrivée au PSG, Luis Enrique a commencé par aligner ses joueurs en 4-3-3. Un dispositif qu'il affectionne tout particulièrement. Toutefois, depuis la réception de l'OM au Parc des Princes le 24 septembre, Luis Enrique a changé de formation, passant en 4-2-4.

Luis Enrique prend une décision radicale avec une star du PSG ? https://t.co/qVzXZ3yvRT pic.twitter.com/9FUQkbHzXp — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Le PSG n'a pas assez de milieux de terrain XXL

En effet, Vitinha a cédé sa place dans le XI de Luis Enrique à Bradley Barcola contre l'OM, puis à Clermont (30 septembre, 0-0), avant de voir Randal Kolo Muani être aligné d'entrée sur l'aile gauche sur la pelouse de Newcastle en Ligue des Champions (4 octobre, 4-1).

Le PSG a beaucoup d'attaquants dans son effectif