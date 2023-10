Mercato : Il débarque à l’OM, le vestiaire est validé

Jean de Teyssière

L'OM a connu une crise en septembre entre sa direction et les supporters, ce qui a conduit à la démission de Marcelino. Il a donc fallu pour Pablo Longoria remplacer son entraîneur, et c'est Gennaro Gattuso qui a été choisi. Pour le moment, l'effet ne se fait toujours pas ressentir, l'OM courant après sa dernière victoire depuis le 26 août dernier. Mais l'Italien est confiant et voit en son équipe une belle marge de progression.

Les débuts de Gennaro Gattuso avec l'OM ne sont pour le moment pas flamboyants avec une défaite face à l'AS Monaco la semaine dernière et un match nul face à Brighton ce jeudi en Ligue Europa, alors que son équipe menait 2-0 à la mi-temps. Face au Havre ce dimanche, l'OM voudra repartir avec les trois points du Vélodrome. Sinon, la crise risque de continuer.

«Je connaissais un peu les joueurs avant d'arriver»

Gennaro Gattuso avait impressionné les dirigeants de l'OM par sa connaissance déjà pointue des joueurs à son arrivée. L'Italien l'a reconnu en conférence de presse ce samedi : « Je connaissais un peu les joueurs avant d'arriver. Si je donne un ou deux noms, ce serait faire tort aux autres. »

«Une très grande marge de progression»