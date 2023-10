Panique à l’OM, il rassure tout le monde

Pierrick Levallet

Ce jeudi, l'OM a enchaîné un sixième match sans la moindre victoire. Les hommes de Gennaro Gattuso ont été tenus en échec par Brighton ce jeudi. Mais l'état d'Amine Harit a eu le don de faire paniquer les rangs marseillais après la partie. Mais finalement, plus de peur que de mal pour le Marocain, qui a tenu à rassurer tout le monde.

Ce jeudi, l’OM recevait Brighton pour le compte de l’Europa League. Le club phocéen souhaitait mettre un terme à sa série noire de cinq matchs sans la moindre victoire. Mais finalement, les hommes de Gennaro Gattuso ont une nouvelle fois été tenus en échec (2-2). Toutefois, une scène a eu le don de faire paniquer les rangs marseillais pendant et après la rencontre.

Il s’est fait déchirer mais l’arbitre il dit rien… pic.twitter.com/aTumtslPZJ — Gio Harit 💙🤍 (@ArobaseHarit) October 5, 2023

Les supporters de l'OM s'inquiètent pour Harit

Victime d’une grosse faute non sifflée de Tariq Lamptey, Amine Harit a inquiété tout le monde. Les images sont impressionnantes, puisque l’on voit sa cheville se tordre. Plus tard, le Marocain a publié un cliché où l’on voit son pied dans un sale état sur les réseaux sociaux. Malgré tout, le joueur de 26 ans sera présent pour la réception du Havre ce dimanche et a tenu à rassurer tout le monde.

«Il n’y aura pas de problème pour demain»