Polémique à l’OM, Gattuso se lâche

Après le match nul sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam, l’OM a de nouveau été tenu en échec, cette fois-ci par Brighton, ce jeudi pour son deuxième match de Ligue Europa. Une rencontre marquée par une action qui va faire beaucoup parler. En effet, Amine Harit avait la cheville en sang au coup de sifflet final. Un sujet évoqué par Gennaro Gattuso en conférence de presse

L’OM peut avoir des regrets. Les hommes de Gennaro Gattuso, dont c’était le premier match à domicile depuis sa prise de fonction, ont été tenus en échec par Brighton ce jeudi en Ligue Europa (2-2). Ils totalisent donc deux points après deux journées, après leur match nul sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam il y a deux semaines (3-3), et pointent à la deuxième place du groupe B.

Une action qui va faire polémique

Mais l’OM avait parfaitement démarré son match face à Brighton, menant rapidement par deux buts d’écart, grâce à des réalisations de Chancel Mbemba et Jordan Veretout. Il y a tout de même une action qui va faire débat. En effet, Amine Harit a été touché à la cheville, sur un tacle de Tariq Lamptey qui n’a même pas été sanctionné d’une faute. Sur des photos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir la chaussette de l’international marocain tachée de sang

«S'il y a une erreur c'est plus de la VAR»