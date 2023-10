OM : Gattuso lance un avertissement à ses joueurs

Hugo Chirossel

Alors que l’OM reçoit Brighton ce jeudi pour son deuxième match de Ligue Europa, Gennaro Gattuso était présent ce mercredi en conférence de presse. Le technicien italien se méfie de l’équipe entraînée par son compatriote Roberto De Zerbi. Il a insisté sur le caractère et l’intensité que ses joueurs allaient devoir mettre lors de cette rencontre.

Après avoir fait ses débuts en championnat le week-end dernier contre l’AS Monaco, Gennaro Gattuso s’apprête à vivre son premier match européen en tant qu’entraîneur de l’OM, jeudi, à l’occasion de la réception de Brighton. Présent en conférence de presse ce mercredi, le technicien italien a insisté sur certains ingrédients que ses joueurs allaient devoir mettre lors de cette rencontre pour espérer décrocher un résultat positif.

«Il faut être à fond, 90, 95 minutes»

« O n va jouer contre une des trois meilleures équipes d'Europe au niveau de la possession. Une équipe qui peut changer dix joueurs et avoir la même mentalité et la même philosophie de jeu. De Zerbi, je le connais depuis longtemps, c'est un grand entraîneur. Il n'y a pas de secret. On n'a pas de baguette magique. Nous avons vu que cela ne suffit pas de jouer 50, 60 minutes. Si je veux que l’équipe joue comme je le souhaite, il faut être à fond, 90, 95 minutes. Si nous baissons d’intensité, manquons d’attention, il arrivera ce qu’il s’est passé (contre Monaco). Nous avons perdu ce match sur des détails. Ces détails sont fondamentaux pour jouer au football. Je suis content de ce que nous avons fait, mais nous devons faire mieux. Mais l’équipe me suit, je suis content du travail de l’équipe. Je vois que les joueurs ont de l'envie, il y a un bon état d'esprit même s'il y a une marge pour progresser. On aura plus de temps après et j'espère qu'il n'y aura pas trop de joueurs en sélection pour travailler pendant dix jours », a déclaré Gennaro Gattuso.

«Le courage c'est le mot-clé»