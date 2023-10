L'OM a lancé une révolution, le vestiaire valide

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Marcelino, Pablo Longoria a décidé de miser sur Gennaro Gattuso, qui est arrivé avec un tout nouveau plan de jeu. Alors que le 4-4-2 de l'Espagnol a été remplacé par un 4-3-3, le vestiaire de l'OM a déjà validé les méthodes de son nouvel entraineur d'après Iliman Ndiaye.

Alors qu'Igor Tudor a pris la porte à la fin de la dernière saison, Marcelino a pris sa place sur le banc de l'OM. Toutefois, le technicien espagnol n'a pas fait long feu à Marseille. En effet, Marcelino a posé sa démission dernièrement, avant d'être remplacé par Gennaro Gattuso.

Les joueurs de l'OM ont déjà adopté la patte Gattuso

Lors de son passage à l'OM, Marcelino a mis en place un 4-4-2. Toutefois, les joueurs marseillais semblaient avoir du mal à comprendre sa philosophie de jeu. Et alors que Gennaro Gattuso fait jouer l'OM en 4-3-3, son vestiaire l'aurait déjà adopté d'après Iliman Ndiaye.

«Tout le monde s'adapte vite»