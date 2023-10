Mercato : Il signe à l’OM et balance tout sur son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM durant le mercato estival pour 17M€ en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye a donc réalisé son rêve en portant les couleurs de son club de coeur. Et l'attaquant sénégalais de 23 ans s'est confié sur ce choix de carrière, lui qui aurait pu rester en Premier League.

Cet été, l'OM a changé beaucoup de choses au sein de son effectif en attirant notamment de nombreux renforts offensifs comme Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa ou encore Iliman Ndiaye. Ce dernier, recruté en provenance de Sheffield pour 17M€, retrouve donc le club de sa ville natale alors qu'il avait l'embarras du choix sur le marché des transferts.

Il quitte l’OM et fait son mea-culpa https://t.co/Du05wyuqFb pic.twitter.com/NHUH5iPFSb — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

« Un choix dur et j'ai bien réfléchi »

Interrogé en conférence de presse ce mercredi, Ndiaye s'est confié sur son transfert à l'OM : « Il y a beaucoup de raisons dans ce choix. C'était dur de choisir entre la Premier League et mon club de cœur. Jouer des matchs européens, cela a fait partie de ma décision. Cela a été un choix dur et j'ai bien réfléchi. Je pense que j'ai pris la bonne décision en rejoignant l'OM », indique l'international sénégalais.

Des débuts timides

Pour rappel, le week-end dernier, Iliman Ndiaye a inscrit son premier but avec l'OM sur la pelouse de l'AS Monaco (défaite 3-2), et peine pour l'instant à trouver son rythme de croisière avec le club phocéen.