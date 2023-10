Problème à l’OM, Gattuso donne la solution

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’apprête à recevoir Brighton ce jeudi en Ligue Europa, l’OM sort d’une série de trois matchs au cours de laquelle il a encaissé 10 buts. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a été interrogé à ce sujet. Le technicien italien a donné quelques pistes pour que son équipe règle ses problèmes défensifs.

Après trois déplacements consécutifs, l’OM retrouve l’Orange Vélodrome jeudi soir, à l’occasion de la réception de Brighton, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue Europa. Lors de la première journée, les Olympiens avaient ramené le point du match nul de l’Ajax Amsterdam (3-3). L’OM a ensuite enchaîné deux défaites en championnat, contre le PSG (4-0), et l’AS Monaco (3-2).

«La première défense passe par les joueurs en attaque»

Cela fait donc un total de 10 buts encaissés sur les trois derniers matchs de l’OM. Un problème évoqué par Gennaro Gattuso ce mercredi en conférence de presse : « On a pris dix buts en trois matchs. Si on regarde ces matchs, je pense que cela peut changer. La seule façon de le faire, c'est que la première défense passe par les joueurs en attaque. Il faut bien le mettre en place. On a pu voir qu'il y avait trop d'espaces entre les lignes parfois contre Monaco. Il faut être plus compact. Mais cela peut s'améliorer individuellement . »

«Il faudra avoir les jambes et bien se préparer avec de l'intensité»