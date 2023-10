L’OM galère, la raison dévoilée ?

Thomas Bourseau

Une nouvelle fois, malgré une belle avance à la pause jeudi soir, l’OM s’est fait rattraper en cours de match et a concédé le nul face à Brighton en Ligue Europa (2-2). La faute à une préparation physique insuffisante selon Daniel Riolo sous Marcelino à la dernière intersaison qui pénalise grandement l’OM.

L’OM n’y arrive décidément pas. Et ce n’est pas faute de bonne volonté. Malgré toute la détermination instaurée par Gennaro Gattuso depuis son arrivée sur le banc de touche la semaine dernière, les Olympiens se sont inclinés de justesse face à l’AS Monaco (3-2) et ont été rattrapés en seconde période jeudi soir en Ligue Europa lors de la réception de Brighton (2-2) bien qu’ils menaient deux buts à zéro à la mi-temps.

Daniel Riolo peste sur la mauvaise préparation physique de l’OM

Gennaro Gattuso a pointé du doigt en conférence de presse une préparation physique estivale pas assez poussée. Un sentiment totalement partagé par Daniel Riolo qui a fait passer le message suivant sur les ondes de RMC . « Il y a quand même à chaque fois cet écroulement collectif évident qui te crève les yeux. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait pendant la prépa. Je pense qu’ils ont fait une prépa en pensant au dernier tour de barrage, estimant ça passerait pour le premier tour parce que c’était du beurre et que c’était fin août qu’il fallait être là. Tout a été chamboulé parce que l’entraîneur ne trouvait pas la formule, l’équipe qui s’est fait sortir tout de suite, donc le contrecoup mental. Et là ils arrivent et sont rincés. Il faut qu’ils refassent une prépa, mais je ne sais pas quand ils vont pouvoir la refaire. Il va y avoir le break des matchs internationaux ».

«Il n’y a pas de construction, il n’y a pas de jeu »