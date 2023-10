«C’est très frustrant»... L'OM enrage

Jean de Teyssière

L'OM a disputé ce jeudi soir son deuxième match de poule en Ligue Europa et recevait le club anglais de Brighton. Alors que l'OM avait plutôt bien commencé son match, en marquant deux buts coup sur coup, les hommes de Gennaro Gattuso ont finalement concédé le match nul dans les dernières minutes (2-2). Le baptême du Vélodrome est manqué pour Gattuso, et Valentin Rongier était frustré à l'issue du match.

Le match de jeudi entre Marseille et Brighton était une opposition de style entre Gennaro Gattuso et Roberto De Zerbi. Finalement, aucun n'a remporté cette partie et l'OM a concédé un deuxième match nul (2-2), après celui concédé à Amsterdam le 21 septembre dernier. Au classement, l'OM est deuxième avec 2 points, tout comme l'Ajax Amsterdam et est à 2 points du leader, l'AEK Athènes. Les Olympiens devancent pour le moment les Anglais d'un seul point.

«C’est très frustrant, on a le sentiment d’avoir maîtrisé ce match»

À l'issue du match, Valentin Rongier, le capitaine de l'OM était frustré du résultat final, dans des propos rapportés par La Provence : « C’est très frustrant, on a le sentiment d’avoir maîtrisé ce match. On se fait encore rattraper à la fin et on ne prend qu’un point. Il y a du positif, surtout sur cette première période. Quelques faits de jeu nous ont un peu perturbés. Il faut que l’on s’accroche. Dans le foot, on a parfois l’impression que malgré tous les efforts que l’on fait, ça ne veut pas sourire. »

«L’objectif, c’était les trois points»