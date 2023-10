OM : «C’est terminé», l’annonce qui fait trembler les Marseillais

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’OM réalise un début de saison assez délicat, et qui a même abouti à la démission de Marcelino. Gennaro Gattuso a débarqué ces derniers heures pour remplacer le technicien espagnol, mais Christophe Dugarry ne semble toujours pas totalement convaincu et doute même des qualités de l’effectif marseillais.

Le début de saison de l'OM est évidemment loin de répondre aux attentes des supporters. Eliminé en barrage de la Ligue des champions, le club phocéen a vécu un mois de septembre cauchemardesque avec la démission de Marcelino, l'incertitude entourant l'avenir des dirigeants, et des résultats décevants à l'image de l'humiliation contre le PSG (0-4). Christophe Dugarry est donc très inquiet.

«L'effectif, il n'est pas bon»

« L'effectif, il n'est pas bon. J'entends que l'on puisse dire qu'individuellement il y a des joueurs qui doivent faire plus. Parlons de la défense, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Gigot et Mbemba cela peut être de bons joueurs, avec de la détermination et ils montrent un état d'esprit exceptionnel mais ils ne sont pas complémentaires du tout. Il leur faut une sentinelle devant pour les rassurer un peu. A mon avis il faut un vrai numéro 6 qui soit capable de défendre et de mettre de l'impact. Pas forcément un Rongier qui veut beaucoup jouer et ne participe pas à beaucoup d'actions », lance le champion du monde au micro de RMC avant d’en rajouter une couche.

«Il n'y a plus Tudor, c'est terminé»