Avant le choc, il s'enflamme pour l’OM

Ce jeudi, l’OM reçoit Brighton pour son deuxième match de Ligue Europa cette saison. Présent en conférence de presse en marge de cette rencontre, Roberto De Zerbi a confié qu’il avait hâte de jouer à l’Orange Vélodrome. Le technicien italien a été dithyrambique envers l’ambiance au sein de l’antre de l’Olympique de Marseille.

Après deux défaites consécutives en championnat, contre le PSG (4-0) et l’AS Monaco (3-2), l’OM a l’opportunité de se relancer jeudi, à l’occasion de la réception de Brighton en Ligue Europa. Une rencontre qui intervient deux semaines après le match nul des Olympiens sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3) lors de la première journée. Une série de matchs au cours de laquelle l'OM a encaissé 10 buts au total.

«C'est l'un des plus beaux stades d'Europe, des plus chauds»

Jouer dans le stade de l’OM sera une première pour Roberto De Zerbi. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur de Brighton s’est dit fan de l’Orange Vélodrome. « Je n'ai jamais joué ici au Vélodrome. J'ai hâte que l'on y joue. C'est l'un des plus beaux stades d'Europe, des plus chauds. On a aussi des stades chauds en Angleterre, on est habitué à ce genre de matchs », a-t-il déclaré.

«J'ai joué jeune à Naples, l'ambiance ici me paraît un peu semblable»