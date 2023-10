OM : Il se lâche sur son clash avec Gattuso

Hugo Chirossel

Ce jeudi à l’occasion de la réception de Brighton en Ligue Europa, Gennaro Gattuso va retrouver une vieille connaissance en la personne de Roberto De Zerbi. Les deux hommes avaient eu un accrochage en 2016, alors qu’ils entraînaient en Serie B. Un sujet qu’ils ont évoqué en conférence de presse.

Après avoir ramené le point du match nul de son déplacement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3), l’OM reçoit Brighton ce jeudi, pour son deuxième match de Ligue Europa. Une rencontre particulière pour Gennaro Gattuso et Roberto De Zerbi. Les deux entraîneurs italiens se connaissent bien et s’étaient déjà affrontés en 2016, lorsqu’ils étaient respectivement en poste à Pisa et Foggia.

«On a eu un petit accrochage mais ce n'est rien»

Un match pour la montée en Serie A qui s’était soldé par une victoire de Gennaro Gattuso, qui s’était alors accroché avec Roberto De Zerbi. L’actuel coach de l’OM avait d’ailleurs reçu une bouteille vide sur la tête, provenant des tribunes du stade. Mais visiblement, cette histoire appartient au passé pour les deux hommes. « Avec Gattuso ? Oui on a eu un petit accrochage mais ce n'est rien. Simplement parce qu'on vit tous les matchs passionnément. J'ai énormément de respect pour lui, il a fait beaucoup de bon boulot à Pise, Naples, etc. On se ressemble beaucoup au niveau du caractère », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.

«On a un fort tempérament tous les deux»