Gattuso est déjà comblé à l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé pour pallier le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso a pris les rênes de l’OM il y a seulement une semaine. Présent en conférence de presse ce mercredi avant la réception de Brighton, le technicien italien s’est dit très satisfait de l’implication et du travail effectués par son groupe depuis sa prise de fonction.

Après avoir dirigé sa première rencontre samedi dernier contre l’AS Monaco, Gennaro Gattuso s’apprête à vivre son premier match à l’Orange Vélodrome en tant qu’entraîneur de l’OM. Ce sera ce jeudi, lors de la réception de Brighton, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue Europa. Cela ne fait qu’une semaine que Gennaro Gattuso est devenu l’entraîneur de l’OM, mais il semble déjà satisfait du travail effectué par son groupe.

Mercato : Il signe à l’OM et balance tout sur son transfert https://t.co/42eFQTR75u pic.twitter.com/6upB1G2w0S — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

«J'aime beaucoup cette équipe»

« Tout d'abord on ne peut pas gagner qu'avec du courage, il faut aussi de la qualité et du savoir pour jouer football. J'aime beaucoup cette équipe, les joueurs m'ont beaucoup donné à mon staff et à moi. Cette semaine j'ai vu une équipe et des joueurs qui font des efforts. Ils travaillent et ont de l'envie. C'est différent de ce qu'ils ont connu l'année dernière car ils ont l'habitude de travailler d'une manière et il faut apprendre à travailler d'une autre manière », a déclaré Gennaro Gattuso ce mercredi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport .

«C'est une équipe qui fait les efforts»