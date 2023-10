Un joueur de l’OM encore snobé par Deschamps ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’a plus été sélectionné depuis plus d’un an, Jonathan Clauss espère faire son retour en équipe de France. D’autant plus que le latéral droit de 31 ans évolue désormais dans une défense à quatre à l’OM. Mais Didier Deschamps ne devrait pas changer ses plans pour le prochain rassemblement.

Ce jeudi, Didier Deschamps va dévoiler la liste de l’équipe de France pour la prochaine trêve internationale. Deux rencontres sont au programme pour les Bleus , face aux Pays-Bas à Amsterdam, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, et un match amical contre l’Écosse, qui aura lieu à Lille.

Clauss espère faire son retour en équipe de France

À l’OM, Jonathan Clauss va probablement être attentif à la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. L’international français (6 sélections) n’a plus fait son apparition avec l’équipe de France depuis le mois de septembre 2022. Il lui a été reproché le fait qu’il évoluait dans une défense à cinq, ce qui n’est désormais plus le cas à l’OM.

Pas de retour prévu pour Clauss