Deschamps reçoit un appel du pied à l’OM

Alexis Brunet

En pleine crise, l'OM peut toutefois compter sur certains joueurs très performants depuis le début de saison. C'est le cas notamment de Jonathan Clauss. Ce dernier est très en forme, au point même de peut-être se voir rappeler en sélection par Didier Deschamps. C'est en tout cas le souhait de l'entraîneur intérimaire de Marseille, Jacques Abardonado.

Face à l'Ajax Amsterdam jeudi soir en Ligue Europa, l'OM a réussi à arracher le match nul. Le club phocéen peut remercier Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, mais aussi Jonathan Clauss qui y est allé de sa réalisation.

Abardonado veut revoir Clauss en Équipe de France

Jonathan Clauss réalise un très bon début de saison. Le défenseur a été titulaire à chaque match, et il a déjà marqué un but, et délivré une passe décisive. Des performances qui selon l'entraîneur intérimaire de l'OM, Jacques Abardonado, présent en conférence de presse, pourraient bien attirer l'œil du sélectionneur, Didier Deschamps. « C'est un cadre. Je suis fier qu'il puisse faire ses matchs, en espérant qu'il soit sélectionné (en Équipe de France), il le mérite. »

Zidane - OM : Il vend la mèche en direct https://t.co/tnFrdPKItZ pic.twitter.com/Ucw69OYDP3 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Rongier félicite aussi Clauss