Crise à Marseille, un cadre de l’OM interpelle les supporters

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La semaine très mouvementée de l’OM a pris fin vendredi avec la conférence de presse organisée par Pablo Longoria pour annoncer qu’il resterait à la tête du club. Pour autant, la situation reste tendue avec les supporters. À la veille du choc face au PSG, Valentin Rongier a envoyé un message d’apaisement.

La réunion organisée en début de semaine entre la direction de l’OM et les représentants des groupes de supporters va laisser des traces. Si Pablo Longoria a annoncé qu’il resterait à la tête du club après sa mise en retrait temporaire, Marcelino a pour sa part décidé de plier bagage, tandis que le reste de la direction est en pleine réflexion.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Valentin Rongier interpelle les supporters

Le vestiaire est forcément touché par la nouvelle crise que traverse l’Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse ce samedi matin à la veille du déplacement à Paris pour le Classique de la Ligue 1, Valentin Rongier a envoyé un message d’apaisement aux supporters, espérant que la situation allait s’arranger.

« J'ai envie que tout cela s’apaise »