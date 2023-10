Scène choquante à l'OM, il rassure tout le monde

Thibault Morlain

Ce jeudi, l'OM a concédé le match nul en fin de match face à Brighton (2-2). Une rencontre durant laquelle une action a fait énormément parler. En effet, Amine Harit a été victime d'un violent tacle de Tariq Lamptey. Si le Ghanéen n'a pas été sanctionné, le cheville du joueur de l'OM a elle bien tourné. Mais plus de peur que de mal visiblement...

Au coup de sifflet final de la rencontre face à Brighton, on était remonté à l'OM. En effet, on avait notamment la VAR dans le collimateur suite à une grosse faute de Tariq Lamptey non sifflée sur Amine Harit. Le Marocain a lui fini avec la cheville en sang et les images de ce table sont impressionnantes tant on voit la cheville de Harit se tordre.

«C’est très frustrant»... L'OM enrage https://t.co/3tzMFTgKST pic.twitter.com/QT3h9t1XOX — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« Je pense qu'il y avait rouge »

Si Amine Harit a tout de même réussi à terminer la rencontre, tout semble aller pour le mieux pour le joueur de l'OM. Après la rencontre, pour RMC , le Marocain est revenu sur cette action : « Il touche le ballon mais il prend une grosse partie de ma cheville. Le VAR est aussi fait pour contrôler ce genre de faute. L'arbitrage ne nous a pas aidé mais on va aller de l'avant. Je pense qu'il y avait rouge ».

« C'est vraiment un coup, ça va aller »