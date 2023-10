L’OM déjà fatigué par Gattuso ? L’annonce du vestiaire

Thomas Bourseau

L’OM n’a certes toujours pas gagné depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso la semaine dernière. Pour autant, la philosophie de jeu mise en place par le champion du monde 2006 ainsi que son tempérament font l’unanimité au sein du vestiaire du club phocéen comme révélé par Amine Harit.

Afin de combler le vide laissé par le départ de Marcelino fin septembre, l’OM a pris la décision de miser sur Gennaro Gattuso, champion du monde avec l’Italie en 2006 et passé par le Milan AC et le Napoli en tant qu’entraîneur. Et malgré une dernière expérience ratée au FC Valence, le président Pablo Longoria lui a confié les rênes de l'effectif de l'OM.

«Niveau activité sur le banc, on a eu Sampaoli, on a été habitué à cette énergie»

L’état d’esprit et l’énergie de Gennaro Gattuso font un tabac à Marseille et à l’OM. Ce n’est pas le discours d’Amine Harit en conférence de presse qui permettra d’affirmer le contraire. « Son activité sur le banc de touche n’est pas fatigante ? Pas du tout. C’est quelqu’un qui envoie des ondes positives. Niveau activité sur le banc, on a eu Sampaoli, on a été habitué à cette énergie. Il est venu avec son passé, avec sa carrière de joueur et celle d’entraîneur ».

«Il apporte des bonnes choses, du dynamisme»