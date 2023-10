OM : Gattuso lâche déjà un indice pour son avenir

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'OM en fin de semaine dernière pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso a déjà donné un indice de taille concernant son avenir. Le technicien italien a paraphé un contrat d'une saison plus une en option liée à son bilan. En conférence de presse jeudi dernier, Gattuso a révélé la condition qu'il devait remplir pour poursuivre son aventure à l'OM.

L'effet Gennaro Gattuso commence à se faire sentir. Après une défaite 3 buts à 2 face à l'AS Monaco, l'OM a concédé le nul face à Brighton (2-2) en Europa League. Deux premiers résultats encourageants pour Gattuso mais il ne pourra pas s'en contenter. Alors qu'il vient tout juste de signer à l'OM, on sait déjà quand est-ce qu'il pourrait repartir.

«J'ai intérêt à finir dans les 4, sinon je rentre chez moi»

Gennaro Gattuso va-t-il briser la malédiction des entraineurs récents de l'OM en faisant plus d'une saison à la tête du club ? L'Italien a en tout cas connaissance des objectifs qu'il doit remplir pour que l'aventure continue. « Le mot d'ordre, c'est l'Europe. J'ai une prolongation de contrat qui est liée à l'Europe (à la qualification en Ligue des champions) donc j'ai intérêt à finir dans les 4, sinon je rentre chez moi. Il faut se concentrer match après match. Il faut faire en sorte que les supporters soient heureux de venir au Vélodrome », a déclaré Gennaro Gattuso en conférence de presse jeudi dernier. Après, tout dépendra de sa volonté... Pour le moment, l'Italien savoure cette opportunité qu'il ne pouvait pas refuser.



«On ne peut pas refuser ce club»