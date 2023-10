Le vestiaire de l’OM annonce la couleur avec Gattuso

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gennaro Gattuso est passé tout proche de sa première victoire sous les couleurs de l'OM. Le club marseillais a longtemps mené face à Brighton avant de se faire rattraper en toute fin de rencontre (2-2). Après la rencontre, les joueurs, notamment Leonardo Balerdi, se sont prononcés sur ce match et sur les consignes de Gattuso.

Comme à son habitude, Gennaro Gattuso a hurlé sur son banc, lâchant ses consignes aux joueurs, qui sont passés tout proches d'obtenir la victoire face à Brighton ce jeudi. Mais la première victoire de l'Italien attendra. Les Anglais ont réussi à arracher le point du match nul en toute fin de rencontre (2-2). Mais en zone mixte, les joueurs de l'OM ont préféré retenir le positif.

Encore un coup dur pour l’OM https://t.co/gUXWBOuK6L pic.twitter.com/sWUw56cZ4T — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« Je pense qu'on a bien compris »

Face aux journalistes, Leonardo Balerdi s'est voulu rassurant après l'arrivée de Gattuso. « Le coach veut qu'on donne tout sur le terrain et qu'on applique à la lettre toutes ses consignes. Je pense qu'on a bien compris. Maintenant, il faut continuer. Il faut faire beaucoup plus mais je pense que petit à petit on va s'améliorer » a lâché le défenseur argentin.

Le vestiaire de l'OM se veut rassurant