Un nouvel entraineur au RC Lens ? Le boss a tranché

Arnaud De Kanel

Après avoir réalisé l'exploit face à Arsenal mardi (2-1), le RC Lens est retombé sur terre ce dimanche en concédant le nul à Bollaert contre le LOSC de Paulo Fonseca. Les Sang et Or restent mal classés en Ligue 1, à la 14ème place. De quoi menacer l'avenir de Franck Haise ? Joseph Oughourlian a donné sa réponse.

Le RC Lens a été tenu en échec sur la pelouse de Bollaert dimanche dans le derby du Nord face au LOSC. Cette équipe n'est donc pas totalement guérie et ça risque de commencer à devenir inquiétant. Pour autant, Franck Haise ne serait pas menacé si l'on en croit son président, Joseph Oughourlian.

«On n'a pas pu donner à Franck Haise l'effectif qu'on voulait avoir»

Ce dernier a fait son mea-culpa après le derby. Il explique la mauvaise passe de son club à cause d'une légère faillite dans le recrutement. « Par rapport aux mercatos précédents, on n'est pas arrivé suffisamment tôt avec tout l'effectif. Le mercato n'est pas la responsabilité d'une personne. On n'a pas pu donner à Franck Haise l'effectif qu'on voulait avoir. On a peut-être sous-estimé l'impact de la transaction Openda », a reconnu Joseph Oughourlian pour France Bleu Nord . Il a d'ailleurs affirmé sa volonté de continuer avec Franck Haise.

«J'aimerais bien qu'il reste le plus longtemps possible»