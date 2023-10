Transfert historique au RC Lens, Deschamps annonce du lourd

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Durant le mercato estival, le RC Lens n'a pas hésité à casser sa tirelire avec un transfert record pour l'arrivée d'Elye Wahi pour 30M€. Et alors que le jeune buteur français commence à empiler les buts sous ses nouvelles couleurs, Didier Deschamps lui promet un avenir prometteur.

Avec la vente de son ex-serial buteur Loïs Openda au RB Leipzig pour 45M€ bonus compris, le RC Lens s'était donc mis en quête d'un nouveau numéro 9 durant le mercato estival. Finalement, après plusieurs semaines de suspens, c'est donc Elye Wahi (20 ans) qui s'est engagé avec le club nordiste pour 30M€, plus grosse dépense de son histoire sur le marché des transferts. Et l'ancien buteur de Montpellier commence à se montrer décisif avec le RC Lens, comme en témoigne sa prestation XXL de mardi dernier contre Arsenal en Ligue des Champions (2-1).

« Ma saison est lancée »

Interrogé au micro de Téléfoot, Wahi s'est confié sur cette soirée très spéciale avec le RC Lens : « J'étais attendu et je le savais Mon temps est arrivé et ma saison est lancée. Mon but contre Arsenal ? Je l'ai prise comme elle vient. En tous cas, je suis très content d'avoir mis ce premier but à Bollaert. Je ne m'imaginais même pas que ça soit comme ça. J'ai regardé le public, quand je me suis replacé, et c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est un match de Ligue des champions, mais sans plus d'appréhension que ça. Car, en soi, on est le petit poucet. On a tout à montrer, sans pression. Le meilleur match de ma carrière ? Celui-là. Il restera gravé à vie, je pense », confie le buteur de l'équipe de France espoirs.

Deschamps suit Wahi de près