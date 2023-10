Le RC Lens boucle un transfert, il hallucine

Hugo Chirossel

Avec la suspension de Jonathan Gradit et le forfait de Massadio Haïdara, Abdukodir Khusanov pourrait connaître sa deuxième titularisation avec le RC Lens. Arrivé cet été en provenance d’Energetik BGU, le jeune défenseur de 19 ans a impressionné Franck Haise. L’entraîneur des Sang et Or a avoué avoir été surpris par l’international ouzbek.

Arrivé cet été en provenance d’Energetik BGU, Abdukodir Khusanov pourrait disputer son deuxième match sous les couleurs du RC Lens ce dimanche, à l’occasion du derby face au LOSC. Le jeune défenseur âgé de 19 ans, sous contrat jusqu'en juin 2027, avait été titularisé face à Metz le 16 septembre dernier, son seul match avec les Sang et Or pour le moment.

«Quand j’ai su son âge, j’étais particulièrement étonné»

En raison des absences de Jonathan Gradit, suspendu, et de Massadio Haïdara, Abdukodir Khusanov est pressenti pour être aligné dès le coup d'envoi par Franck Haise. Présent en conférence de presse samedi, l’entraîneur du RC Lens a été interrogé sur l’international ouzbek (3 sélections). Le technicien français a très vite été impressionné par la maturité d’Abdukodir Khusanov, à seulement 19 ans.

«C’est assez impressionnant, avec une marge de progression très très importante»