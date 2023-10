Le PSG dirigé par le clan Mbappé ? Riolo balance

La rédaction

C'est un secret de polichinelle, Kylian Mbappé et sa famille disposent d'une grande influence au sein du PSG. Le joueur ne dirige pas le recrutement, mais la direction parisienne fait tout son possible pour répondre à ses besoins. Selon Daniel Riolo, la place prise par la famille Mbappé au sein du club de la capitale commencerait à déranger.

Kylian Mbappé l'affirme, il se sent comme chez lui au PSG. Sa famille aussi. C'est en tout cas ce qu'avait laissé entendre Daniel Riolo dans son dernier livre intitulé Chaos Football Club. Selon le chroniqueur de RMC , sa mère, Fayza Lamari, demeure très influente.

Mbappé fait un cadeau à 100M€ au PSG https://t.co/VbCH2iQJ3P pic.twitter.com/YsT81leLAt — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

« La mère de Mbappé a une grande influence »

« Est-ce que la mère de Mbappé dirige le PSG ? En tout cas elle a une grande influence » avait lâché Daniel Riolo. Ce vendredi, le journaliste a confirmé ses propos et assure que la présence du clan Mbappé est loin de faire l'unanimité au PSG.

Un clan qui dérange au sein du PSG ?