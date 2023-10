PSG : Luis Enrique se sait menacé et l'annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique est sous le feu des critiques depuis la cinglante défaite du PSG mercredi sur la pelouse de Newcastle (1-4). Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Rennes, l’entraîneur espagnol est évidemment revenu sur le revers des siens en apparaissant déterminé pour la suite, conscient de la pression sur ses épaules.

Luis Enrique a connu son premier gros accroc de la saison mercredi en Ligue des champions, le PSG étant humilié par Newcastle (1-4) sur la pelouse des Magpies . Le 4-2-4 utilisé par l’Espagnol a viré au fiasco et place le principal intéressé sous le feu des critiques. Une pression dont a conscience le technicien du PSG.

Mbappé fait un cadeau à 100M€ au PSG https://t.co/VbCH2iQJ3P pic.twitter.com/YsT81leLAt — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

« Si on n’y arrive pas je serai le coupable de tout »

« J’ai beaucoup d’expérience pour savoir qu’en tant qu’entraineur je dois optimiser avec les joueurs à ma disposition. On doit gérer, dominer les matchs, obtenir des trophées, c’est un objectif ambitieux. Si on y arrive, on fera des merveilles et si on n’y arrive pas je serai le coupable de tout. Ne vous inquiétez pas, je connais les règles », a confié Luis Enrique ce samedi en conférence de presse.

« On commet tous des erreurs »