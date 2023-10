Mbappé : Le coup de gueule de Luis Enrique

Thibault Morlain

Après un début de saison en boulet de canon, Kylian Mbappé a un peu plus de mal au PSG ces derniers matchs. Alors que le numéro 7 parisien n’arrive plus à marquer en ce moment, certains s’inquiètent pour le joueur de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a alors été interpellé sur la situation de Mbappé. Devant les journalistes ce samedi, il a alors fait part de son agacement à propos de cette question.

Face à Newcastle, le PSG a connu une terrible déconvenue. Tous les joueurs de Luis Enrique sont passés à côté, à commencer par Kylian Mbappé. Invisible durant la rencontre, la star du PSG connait actuellement un passage à vide. C’est donc plus compliqué pour Mbappé, mais dans cette situation compliquée, Luis Enrique a haussé le ton pour défendre son protégé.

« Kylian est à 100% »

« Mbappé est-il au niveau que j’attends ? Je me souviens que il y a deux ou trois semaines, dans cette salle, quelqu’un m’a demandé si j’avais une Kylian dépendance, il a marqué 7-8 buts et pas les autres. Maintenant, vous demandez ce que Kylian doit faire car il n’a pas marqué lors des derniers matchs. Kylian est à 100%, comme le reste », a tout d’abord lâché Luis Enrique en conférence de presse.

« Les joueurs passent différents états »