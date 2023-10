Mbappé, Benzema… Un nouveau record pour le phénomème du PSG ?

Thibault Morlain

A 17 ans, Warren Zaïre-Emery a explosé tous les records de précocité ces derniers mois au PSG. Mais voilà que le nouveau phénomène du club de la capitale continue sa folle ascension, confirmant désormais tout son potentiel au sein des Espoirs de Thierry Henry. Et rapidement, ce sont les portes de l’équipe de France qui pourraient s’ouvrir pour Zaïre-Emery. De quoi lui permettre alors de faire mieux que des certains Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema ?

Warren Zaïre-Emery rejoindra-t-il rapidement l’équipe de France de Didier Deschamps ? Lors de l’annonce de sa dernière liste, le sélectionneur des Bleus s’était exprimé sur le phénomène du PSG, avouant : « Warren, ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. Bien sûr, j'échange avec Thierry Henry par rapport à ce qu'il a fait avec les Espoirs. C'est potentiellement très intéressant. Je ne vous cache pas qu’aujourd’hui il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste. Entre un rôle très important qu’il a au PSG et qu’il a avec les Espoirs et avec nous ce serait un rôle peut-être un peu en-dessous. La priorité, je la laisse à Titi Henry et aux Espoirs. Mais s'il continue comme ça, forcément, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. De par ce qu'il réalise et avec une maturité incroyable ».

«Aberrant», le phénomène du PSG fait halluciner Thierry Henry https://t.co/bAfwnPGf3n pic.twitter.com/yOb5vm9EJa — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Le record de Camavinga battu par Zaïre-Emery ?

Agé de seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery pourrait alors s’offrir un nouveau record de précocité. En effet, s’il est appelé très rapidement avec l’équipe de France, il pourrait devenir par la même occasion le plus jeune joueur à jouer avec les Bleus après guerre. Aujourd’hui, ce record est détenu par Eduardo Camavinga. Le joueur du Real Madrid avait honoré sa première sélection avec les Bleus en septembre 2020 face à la Croatie, alors qu’il n’avait que 17 ans et 303 jours. Warren Zaïre-Emery détrônera-t-il alors Camavinga ? Le crack du PSG pourrait en tout cas faire mieux que Kylian Mbappé et d’autres stars de l’histoire de l’équipe de France.

Le Top 10 des plus jeunes joueurs de l’équipe de France

Où Warren Zaïre-Emery pourrait-il se classer dans le classement des plus jeunes joueurs à avoir joué en équipe de France ? Alors qu’Eduardo Camavinga occupe donc la 1ère place, derrière lui, on retrouve Maryan Wisnieski (18 ans, 2 mois et 2 jours), Kylian Mbappé (18 ans, 3 mois et 5 jours), Georges Lech (18 ans, 4 mois et 24 jours), Serge Chiesa (18 ans, 8 mois et 16 jours), Daniel Bravo (19 ans et 14 jours), Nicolas Anelka (19 ans, 1 mois et 8 jours), Yannick Stopyra (19 ans, 1 mois et 18 jours), Karim Benzema (19 ans, 3 mois et 9 jours) et Ousmane Dembélé (19 ans, 3 mois et 17 jours).